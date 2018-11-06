Трамп сомневается, что будет встречаться с Путиным в Париже

По словам главы Белого дома, он до сих пор не договорился с Путиным о следующей встрече.

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение возможную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным 11 ноября.

"Я не уверен, будет ли у нас встреча в Париже. Вероятно, нет", - заявил Трамп на морской военной базе в штате Вашингтон в понедельник, 5 ноября, перед отправлением в поездку в рамках предвыборной кампании, передает dw.com.

По словам главы Белого дома, он до сих пор не договорился с Путиным о следующей встрече. "Мы не знаем, будет ли это (Париж. - Ред.) подходящим местом", - продолжил Трамп, пояснив, что он приедет в столицу Франции "по другому поводу".

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По словам Трампа, он встретится с российским президентом на следующем саммите "большой двадцатки", который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.

Напомним, ранее в Кремле заявляли, что президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине.

Саммит G20 будет проводиться в Буэнос-Айресе в период с 30 ноября по 1 декабря.

11 ноября в Париже пройдут торжественные мероприятия в честь 100-летия окончания первой мировой войны. В них примут участие мировые лидеры, в том числе президенты США и России. Тогда же планируется провести встречу Трампа и Путина.