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В Кремле анонсировали «обстоятельную встречу» Путина и Трампа на G20

16:12, 02 ноября 2018
Мир
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Дональд Трамп и Владимир Путин / REUTERS

Как сообщает ТАСС, об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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По его словам, лидеры стран также проведут короткую встречу в Париже.

«На "двадцатке" [встреча] продолжительная и обстоятельная, а в Париже - короткая", - сказал Ушаков.

При этом он отметил, что встреча на G20 пока находится в стадии согласования.

Саммит G20 будет проводиться в Буэнос-Айресе в период с 30 ноября по 1 декабря.

11 ноября в Париже пройдут торжественные мероприятия в честь 100-летия окончания первой мировой войны. В них примут участие мировые лидеры, в том числе президенты США и России. Тогда же планируется провести встречу Трампа и Путина.

26 октября сообщалось, что Трамп официально пригласил Путина в Вашингтон.

Информацию о том, что президент США официально пригласил российского лидера посетить Вашингтон в следующем году, подтвердил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

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Теги: #Трамп#США#Россия#Путин