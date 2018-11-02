В Кремле анонсировали «обстоятельную встречу» Путина и Трампа на G20
Президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине.
Как сообщает ТАСС, об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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По его словам, лидеры стран также проведут короткую встречу в Париже.
«На "двадцатке" [встреча] продолжительная и обстоятельная, а в Париже - короткая", - сказал Ушаков.
При этом он отметил, что встреча на G20 пока находится в стадии согласования.
Саммит G20 будет проводиться в Буэнос-Айресе в период с 30 ноября по 1 декабря.
11 ноября в Париже пройдут торжественные мероприятия в честь 100-летия окончания первой мировой войны. В них примут участие мировые лидеры, в том числе президенты США и России. Тогда же планируется провести встречу Трампа и Путина.
26 октября сообщалось, что Трамп официально пригласил Путина в Вашингтон.
Информацию о том, что президент США официально пригласил российского лидера посетить Вашингтон в следующем году, подтвердил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.