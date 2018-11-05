«Расистская свинья!»: Трампа обозвали в прямом эфире телеканала

На CNN Трампа назвали «расистской свиньей».

Политический обозреватель телеканала CNN Ана Наварро в прямом эфире дважды обозвала президента США Дональда Трампа «расистской свиньей».

«Запишите меня в категорию тех людей, кто считает Трампа расистом. По его мнению, мексиканцы — преступники и насильники, а Сальвадор и Гаити — сраные дыры. Он расистская свинья!», — попыталась она перебить оппонента. На это обратило внимание издание MediaITE.

Когда ведущий дал ей слово, Наварро слово-в-слово повторила сказанное.

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25 октября Трамп заявил, что направляет военных на южную границу страны для защиты американской территории от каравана мигрантов. В середине октября сообщалось, что примерно три тысячи мигрантов перешли границу Гондураса и Гватемалы и направляются на север в сторону Мексики. Позднее к ним присоединились еще примерно 1,3 тысячи человек. Их цель — попасть в США или попросить убежища у мексиканских властей.