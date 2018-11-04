Лукашенко пообещал совместно с Россией ответить на создание военной базы США в Польше
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что создание новой военной базы в США в Польше повлечет за собой ответную реакцию Беларуси и РФ.
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Как сообщает агентство БЕЛТА, такое заявление президент Беларуси сделал в ходе общения с жителями Витебской области, комментируя предложения построить в Польше американскую военную базу.
"Я министру иностранных дел сказал - он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать", - заявил Лукашенко.
Он также подчеркнул исключительно миролюбивую политику белорусского государства и народа.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь никогда не придет в Украину на танках, только на комбайнах, тракторах, троллейбусах и автобусах.