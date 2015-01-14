В Украине ЕС похож не на супервласть, а на гнома - Сариуш-Вольский

Об этом заявил польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский, выступая в Европарламенте в Страсбурге во время дебатов по Украине, пишет Украинская правда.

"Почему мы делаем для Украины меньше, чем для Сомали? Мы должны признать, что никто не обещал Украине военной помощи. Сейчас она осталась одна против агрессии России", - сказал он.

Евродепутат также поиронизировал над заявлением Федерики Могерини о том, что Евросоюз должен стать "всемирной властью" в вопросе сохранения мира и продвижение прав человека.

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"В Украине ЕС больше похож не на супервласть, а на гнома! Мы прячемся за кого-то - за США, ОБСЕ, даже за отдельные государства-члены, но сами не прилагаем нужных усилий!" - возмутился он.

Сариуш-Вольский подчеркнул, что решение конфликта в Украине возможно только путем решительных действий стран Европейского союза.

Отметим, что Сариуш-Вольский выступил автором одного из проектов резолюции Европарламента, который должен быть проголосован в ближайший четверг, 15 января.

Как сообщалось, Европейский союз готов к тому, чтобы начать новую страницу в отношениях с РФ, но не вернется к уровню "business as usual", заявила высокий представитель ЕС по внешней политики и безопасности Федерика Могерини.