Российский университет объявил конкурс сочинений о гордых "ватниках"

Об этом сообщается на сайте университета.

В частности, среди предложенных соискателям тем для научно-публицистических и творческих работ можно найти такие как "Гордое имя — «ватник»" и "Мы — не "колорады". Мы — потомки дедов и отцов с Георгиевскими крестами!".

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