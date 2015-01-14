Российский университет объявил конкурс сочинений о гордых "ватниках"
16:03, 14 января 2015Мир
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Алтайский государственный университет объявил конкурс сочинений якобы о Второй мировой войне, в темах которого фигурируют пропагандистские штампы российско-украинского конфликта.
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Об этом сообщается на сайте университета.
В частности, среди предложенных соискателям тем для научно-публицистических и творческих работ можно найти такие как "Гордое имя — «ватник»" и "Мы — не "колорады". Мы — потомки дедов и отцов с Георгиевскими крестами!".
Читайте такжеРоссия завалила Крым антиукраинской литературой (фото)Первая тема, как утверждается в сообщении, посвящена "умению россиян мужественно переносить лишения войны".
Ранее немецкие журналисты выяснили, что используемого российской пропагандой высказывания Бисмарка о "подрыве могущества России отделением от нее Украины" никогда не существовало.
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