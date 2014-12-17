DW: Любимой россиянами цитаты Бисмарка про Украину не существует

Одной из любимых ныне цитат российского интернета и официальных российских СМИ есть фраза (или несколько фраз) Отто фон Бисмарка "Могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины...". Случается также и другой вариант: "Для огромного тела Российской империи смертельной есть только одна операция - ампутация Украины". А некоторые, особо рьяные комментаторы из кремлевского пула, вкладывают в уста "железному канцлеру" и такие слова: "Необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части одного народа и наблюдать, как брат будет убивать брата", сообщает Deutsche Welle.

DW связалась с Фондом Бисмарка в германском городе Фридрихсру. В ответ на запрос доктор наук Ульф Моргенштерн, научный сотрудник Фонда, который занимается наследием Отто фон Бисмарка, отметил: "Ничего подобного Бисмарк не говорил. И не мог говорить".

Читайте такжеBBC: Крымским татарам пишут историю в КазаниНет никаких свидетельств - ни записей самого канцлера, ни протоколов его выступлений, ни черновиков писем, ни воспоминаний его современников, - в которых бы упоминалось что-то подобное. Но это еще не все: в своих мемуарах канцлер рассказывает о так называемой "Партии еженедельника" в Пруссии, которая прогнозировала "расчленения России". Бисмарк, который в 1871 году был назначен первым немецким канцлером, с явным неодобрением отзывался об этой идее.

Существует также еще одна причина, по которой, убеждены немецкие историки, он не мог говорить указанных фраз: "Бисмарк просто не знал слова "Украина".

"Оно вошло в европейский лексикон гораздо позже. Только по одной этой причине можно уверенно утверждать, что фраза про "ампутацию" на самом деле является фейком, который придумали и распространяют с пропагандистской целью, чтобы показать, что якобы Запад всегда хотел расчленить Россию. И что нынешний конфликт вызван не желанием Украины стать независимым европейским государством и попытками Кремля противостоять этому, а вечными происками коварного Запада", - пишет немецкое издание.