DW: Любимой россиянами цитаты Бисмарка про Украину не существует
В рамках информационной войны российские пользователи интернета, а также СМИ часто цитируют первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка, который якобы заявил, что "могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины"
Одной из любимых ныне цитат российского интернета и официальных российских СМИ есть фраза (или несколько фраз) Отто фон Бисмарка "Могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины...". Случается также и другой вариант: "Для огромного тела Российской империи смертельной есть только одна операция - ампутация Украины". А некоторые, особо рьяные комментаторы из кремлевского пула, вкладывают в уста "железному канцлеру" и такие слова: "Необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части одного народа и наблюдать, как брат будет убивать брата", сообщает Deutsche Welle.
DW связалась с Фондом Бисмарка в германском городе Фридрихсру. В ответ на запрос доктор наук Ульф Моргенштерн, научный сотрудник Фонда, который занимается наследием Отто фон Бисмарка, отметил: "Ничего подобного Бисмарк не говорил. И не мог говорить".
Читайте такжеBBC: Крымским татарам пишут историю в КазаниНет никаких свидетельств - ни записей самого канцлера, ни протоколов его выступлений, ни черновиков писем, ни воспоминаний его современников, - в которых бы упоминалось что-то подобное. Но это еще не все: в своих мемуарах канцлер рассказывает о так называемой "Партии еженедельника" в Пруссии, которая прогнозировала "расчленения России". Бисмарк, который в 1871 году был назначен первым немецким канцлером, с явным неодобрением отзывался об этой идее.
Существует также еще одна причина, по которой, убеждены немецкие историки, он не мог говорить указанных фраз: "Бисмарк просто не знал слова "Украина".
"Оно вошло в европейский лексикон гораздо позже. Только по одной этой причине можно уверенно утверждать, что фраза про "ампутацию" на самом деле является фейком, который придумали и распространяют с пропагандистской целью, чтобы показать, что якобы Запад всегда хотел расчленить Россию. И что нынешний конфликт вызван не желанием Украины стать независимым европейским государством и попытками Кремля противостоять этому, а вечными происками коварного Запада", - пишет немецкое издание.