Итальянский президент подал в отставку
11:58, 14 января 2015Мир
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Президент Италии Джорджо Наполитано сегодня подал в отставку.
REUTERS
О неизбежности своей скорой отставки Наполитано заявил еще 18 декабря в ходе традиционного обмена рождественскими поздравлениями с представителями дипломатического корпуса, сообщает ТАСС.
Досрочная отставка была условием его переизбрания в апреле 2013 года - впервые в истории республики.
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