Итальянский президент подал в отставку

О неизбежности своей скорой отставки Наполитано заявил еще 18 декабря в ходе традиционного обмена рождественскими поздравлениями с представителями дипломатического корпуса, сообщает ТАСС.

Досрочная отставка была условием его переизбрания в апреле 2013 года - впервые в истории республики.

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