Президент Италии заявил о намерении уйти в отставку

К принятию такого решения 89-летнего политика подтолкнул его преклонный возраст, в котором все труднее игнорировать "проявления усталости", признался глава итальянского государства, сообщает dw.de.

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Когда именно это произойдет, Джорджио Наполитано не уточнил, однако предполагается, что уйти он может 13 января, когда премьер-министр Маттео Ренци подведет итоги президентства Италии в Совете Евросоюза. С учетом возраста президента, мало кто в Италии ожидал, что он останется на своем посту до конца срока, который истекает в 2020 году.

Во времена одного их самых тяжелых экономических кризисов премьер-министру Италии Матео Ренци необходимо найти замену "Королю Джорджо", как называют итальянцы своего президента. На протяжении последних лет Наполитано играл ключевую роль в итальянской политике. С момента вступления в должность в мае 2006 года он все чаще фигурировал в роли кризисного менеджера и посредника между противоборствующими партиями.