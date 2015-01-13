Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Навального

Роскомнадзор ограничил доступ ко всему сайту Алексея Навального по требованию Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщил в Twitter сам оппозиционер и подтвердил представитель Роскомнадзора, передает ТАСС.

"Да, это так", - сказали корр. ТАСС в пресс-службе ведомства. Ранее Роскомнадзором блокировались лишь отдельные страницы сайта navalny.com, содержащие высказывания, признанные противозаконными.

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В марте 2014 года Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры ограничил доступ к блогу Навального в "Живом Журнале", поскольку его ведение нарушало условия домашнего ареста оппозиционера.