Роскомнадзор уже запрещает СМИ печатать карикатуры на религиозных деятелей

Письмо следует считать позицией Роскомнадзора относительно теракта в Париже, а не предупреждением, пояснили РБК в ведомстве. Ранее против воспроизведения карикатур на пророка Мухаммеда выступал Рамзан Кадыров.

Читайте такжеCharlie Hebdo разместил на обложке карикатуру на пророка Мухаммеда

Письмо Роскомнадзора опубликовал в своем фейсбуке камчатский журналист Владимир Ефимов, его автор, и.о. начальника отдела по защите прав субъектов персональных данных, надзора в сфере массовых коммуникаций и информационных технологий управления Роскомнадзора по Камчатскому краю Мария Сметанкина, подтвердила подлинность письма.

В письме ведомства в редакции камчатских СМИ указывается, что «размещение в СМИ любых карикатур на религиозных деятелей недопустимо». Кроме того, надзорное ведомство не рекомендует интернет-СМИ размещать гиперссылки «на материалы иных СМИ (в том числе иностранных), авторских материалов, оправдывающих данные события, карикатур религиозных деятелей». Невыполнение этой рекомендации будет рассматриваться ведомством как нарушение закона «О противодействии экстремистской деятельности». Письмо следует считать позицией Роскомнадзора относительно теракта в Париже, а не предупреждением, пояснила РБК Сметанкина.

По ее словам, письмо было разослано в печатные и сетевые СМИ, на радио и телеканалы 12 января. Однако устно некоторым руководителям СМИ советовали не публиковать карикатуры или ссылки на них «еще на праздниках». «Лучше предупредить о нашей позиции, чем потом выносить предупреждения. В спорных ситуациях мы будем ориентироваться на мнение Москвы», – сказала Сметанкина. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский отказался комментировать РБК ситуацию, сказав, что пока не владеет всей информацией.