СМИ: президент Италии ушел в отставку

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на Financial Times, 89-летний Джорджо Наполитано стал президентом Италии в 2006 году в разгар политического кризиса в стране. В настоящее время в Риме крупнейшие политические партии парламента ведут дискуссию относительно кандидатуры преемника, поэтому "это станет главным испытанием для 40-летнего премьера Маттео Ренци", - пишет издание.

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Джорджо Наполитано объяснил свою отставку преклонным возрастом и решил уйти с поста после завершения председательства Италии в Евросоюзе.

"Он боролся с трудностями в Италии мудро и взвешенно", - сказал Маттео Ренци, сообщая европейским лидерам в Страсбурге о том, что Джорджо Наполитано уходит в отставку.

Напомним, ранее в своем новогоднем телевизионном обращении президент Италии Джорджо Наполитано заявил о намерении досрочно уйти в отставку.