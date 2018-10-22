New York Times: Горбачев заговорил о конце жизни на Земле из-за выхода США из ядерного договора с РФ

Американский президент фактически уничтожил главное политическое наследие последнего лидера СССР.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из договора с Кремлем о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года. Очень быстро он столкнулся с критикой одного из тех, кто его подписывал.

Михаил Горбачев назвал решение безрассудным и работой «не большого ума». Об этом пишет New York Times, напоминая, что Трамп в воскресенье заявил, что Россия постоянно нарушает соглашение, которое в 1987 году Горбачев, будучи лидером СССР, подписал с американским президентом Рональдом Рейганом. И это якобы стало причиной для выхода Вашингтона из договора. 87-летний Горбачев предостерег, что это решение представляет угрозу для мира во всем мире. По его словам, решение Трампа «очень странное».

«Они там в Вашингтоне действительно не понимают, к чему это может привести?», - сказал Горбачев.

У последнего лидера Советского Союза репутация на Западе лучше, чем в России, из-за его планов относительно реформ и усиления свободы слова в бывшей коммунистической империи. Прогресс в ядерном разоружении стал для него главным политическим наследием.

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«Все соглашения о ядерном разоружении и ограничении ядерных арсеналов должны остаться в силе ради сохранения жизни на Земле», - подчеркнул Горбачев.

Решение Трампа вызвало критику и со стороны некоторых республиканцев в Сенате. В частности, член комитета по иностранным делам Рэнд Пол, который отличился пророссийскими взглядами раньше, назвал решение действующего президента «большой, большой ошибкой».

«Эта сделка была большой частью наследия Рейгана. И нам не стоит от нее отказываться. Это был важный шаг. Мы прошли путь от 64 тысяч ракет с ядерными боеголовками до 15 тысяч», - сказал он.

Республиканец Боб Коркер, который возглавляет комитет по иностранным делам в Сенате, прокомментировал, что Трамп, вероятно, пытается выдвинуть ультиматум Москве.

«Это может быть определенной предпосылкой для попытки заставить Россию выполнять соглашение», - пояснил он.

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Издание напоминает, что президент России Владимир Путин еще в 2007 году заявил, что соглашение о сокращении ядерного арсенала от 1987 года больше не служит интересам его страны. Однако, оно все равно оставалась в силе и лежало в основе всего процесса ядерного разоружения в период после распада СССР.

В Кремле говорят, что Путин будет требовать объяснений от советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона во время встречи в Москве. Но New York Times отметило, что решение Трампа выйти из договора от 1987 года появилось после того, как Россия развернула свои ракеты «Искандер».