В парламенте Македонии проголосовали за новое название страны

За это проголосовало 80 депутатов из 120. Против проголосовали 39 депутатов. Таким образом, внесение изменений в конституцию было принято минимальным количеством голосов.

Депутаты Народного собрания Македонии одобрили предложения правительства о начале внесении изменений в Конституцию относительно изменения названия страны.

Читайте такжеНа провальном референдуме в Македонии большинство поддержало переименование страны

Как сообщает македонский Kanal5, за это проголосовало 80 депутатов из 120. Против проголосовали 39 депутатов. Таким образом, внесение изменений в конституцию было принято минимальным количеством голосов.

Напомним, что такое голосование было бы невозможным без поддержки переименования частью депутатов оппозиционной партии VMRO-DPMNE. В самой партии ранее заявиляли, что готовы поддержать изменения в Конституцию только дело одобрение нового названия страны на референдуме. Этот референдум был признан несостоявшимся из-за низкой явки избирателей.

Вместо этого изменение названия страны на Северную Македонию, а вместе с тем - возможность вступить в НАТО и начать диалог о получении членства в ЕС, поддержали 91,46% граждан, принявших участие в голосовании. Против выступили 5,65%.

Такие данные дали основание премьер-министру Вспаханную Заев внести этот вопрос на рассмотрение парламента, пригрозив ему в случае провала голосования досрочными выборами.

Впрочем, для окончательного внесения изменений парламентариям еще надо провести два голосования - простым и конституционным большинством - уже напрямую о внесении изменений в конституцию. Впрочем, нынешнее успешное голосование дает основания ожидать успеха и в последующих.