Появились фото погибших в кошерном магазине Парижа заложников

В результате захвата террористом 9 января кошерного магазина в Париже погибли Йоан Коэн (22 года), Йоав Хаттаб (21 год, сын главного раввина Туниса), Филипп Браам (40 лет), Франсуа-Мишель Саада (55 лет), сообщает французский сайт JSS News.

Сайт также опубликовал фото погибших заложников:

Как сообщалось, 7 января в Париже при нападении на сатирический журнал «Шарли Эбдо» погибли 12 человек, в том числе восемь журналистов. Подозреваемые в теракте братья Саид и Шериф Куаши были убиты 9 января во французском городе Даммартэн-ан-Гоэль, где они взяли заложника. В ходе полицейского штурма заложник был освобожден.

Читайте также"Самая разыскиваемая" в связи с терактами женщина Франции сбежала в Сирию - СМИ9 января на востоке Парижа погибли четверо из восьми заложников, захваченных в магазине кошерной еды в районе Венсен. Нападавший Амеди Кулибали был убит в ходе полицейской операции. 8 января в парижском пригороде Монруж неизвестный застрелил сотрудницу полиции.

На свободе остается предполагаемая сообщница одного из нападавших Хаят Бумедьен. Сообщается, что она вооружена и опасна и, возможно, сбежала в Сирию