Организаторы автосалона в Шанхае требуют от участников не приглашать манекенщиц
19:43, 09 января 2015Мир
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Манекенщицы на выставках бывают часто не менее популярны, чем сами автомобили.
REUTERS
Организаторы международного автосалона в Шанхае потребовали, чтобы компании-участники не использовали полуодетых женщин-моделей для рекламы своих автомобилей, сообщает BBC.
Китай - крупнейший рынок в мире для автопроизводителей, и автомобильные выставки там посещают миллионы людей. Манекенщицы при этом бывают часто не менее популярны, чем сами автомобили.
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Однако председатель КНР Си Цзиньпин не так давно начал кампанию за чистоту общественной морали.
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