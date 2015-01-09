Организаторы автосалона в Шанхае требуют от участников не приглашать манекенщиц

Организаторы международного автосалона в Шанхае потребовали, чтобы компании-участники не использовали полуодетых женщин-моделей для рекламы своих автомобилей, сообщает BBC.

Китай - крупнейший рынок в мире для автопроизводителей, и автомобильные выставки там посещают миллионы людей. Манекенщицы при этом бывают часто не менее популярны, чем сами автомобили.

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Однако председатель КНР Си Цзиньпин не так давно начал кампанию за чистоту общественной морали.