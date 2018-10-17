EUObserver: У независимости церкви Украины будут геополитические последствия для Европы

Москва теряет последний инструмент мягкого воздействия на соседнюю страну.

Решение Константинопольского патриархата предоставить православной церкви в Украине автокефалию от РПЦ будет иметь геополитические последствия для Европы.

Российский контроль над религиозной жизнью был последним инструментом мягкого влияния президента России Владимира Путина на Украину. Его решение аннексировать Крым и устроить войну на Донбассе имело целью вернуть контроль над тем, что он считал упрямой «российской провинцией», которая относится к так называемому «русскому миру». Но эффект оказался противоположным.

Об этом в статье для EUObserver пишет британский историк и политолог Тарас Кузьо, добавляя, что российское мягкое влияние развеялось в пяти сферах. И это произошло из-за смены украинского общественного мнения относительно России, а также после разрыва экономических, торговых и родственных связей.

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Первая сфера - это крах пророссийских политических сил и отсутствие пророссийских избирателей. «Партия регионов» была распущена еще в начале 2014 года, в то время как Компартия была запрещена по закону о декоммунизации. Между тем, 16% традиционно пророссийских избирателей в 27 избирательных округах оказались под российской оккупацией и не могут участвовать в голосованиях. Пророссийские политические силы поэтому дискредитированы и слабые. Они не способны прийти к власти.

Вторая сфера - это прямое влияние войны на идентичность и усиление украинского патриотизма. Более трех четвертей украинцев убеждены, что цель России в уничтожении украинского государства. Столько же негативно относятся к Владимиру Путину и не верят в нормализацию украино-российских отношений, пока он у власти. При этом украинцы исключают возможность разговоров о примирении до возвращения контроля над Крымом, завершения военной агрессии на Востоке Украины, уплаты компенсаций и прекращения вмешательства в украинские дела.

Больше всего от войны пострадали именно русскоязычные украинцы, которых Путин якобы хочет «защитить». Около 1,7 миллиона человек были вынуждены переселиться, а 10 000 мирных жителей в русскоязычном регионе погибли. Учитывая значительное количество русскоязычных солдат в Вооруженных силах Украины, не удивительно, что больше всего потерь именно среди них.

В 2014 году Украина придерживалась внеблокового статуса, что, однако, не предотвратило агрессию России. Поэтому неудивительно, что поддержка идеи вступления в НАТО и ЕС укрепилась на фоне коллапса оппозиции в восточных регионах, которая традиционно поддерживала евразийскую интеграцию.

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Третья сфера касается экономических и торговых связей, а также коррупции в этой сфере. Летом 2013 года Россия устроила экономическую блокаду Украины, чтобы надавить на тогдашнего президента Виктора Януковича и заставить его отказаться от соглашения об ассоциации с ЕС. Продолжение российских торговых ограничений и экономический коллапс Донбасса привели к тому, что ЕС заменил Россию в статусе крупнейшего торгового партнера Киева.

Главный инструмент мягкого влияния России на Украину заключался в коррумпированности энергетического сектора, который исчез после получения энергетической независимости. Киев не покупает российский газ с 2016 года. Кроме того, серьезные изменения превратили государственный «Нафтогаз» с дойной коровы для президентов на актив, который приносит доход государственному бюджету. Из-за этого у когда-то мощного газового лобби, которое поддерживало Януковича, больше нет политического влияния. А олигарху Дмитрию Фирташу приходится отбиваться от запросов об экстрадиции со стороны правоохранителей Испании и США. Поэтому он фактически заключен в гостиничном номере в Вене.

Четвертая сфера касалась российской мягкой силы в форме трансляции российских телеканалов, а также распространения российских социальных сетей и книг в Украине. Больше этих инструментов в распоряжении Кремля нет. Согласно EU Disinformation Review, Украине пришлось иметь дело со столь агрессивной информационной атакой со стороны России, что украинскому правительству ничего не оставалось, кроме как запретить их.

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Пятая сфера - это потеря половины подконтрольных Москве церквей на украинской территории, которые перейдут к новой независимой украинской православной церкви. Это отберет влияние у РПЦ, а значит и у России в целом.

Теперь РПЦ по размеру такая же, как и украинская греко-католическая церковь или УПЦ. Не менее важно то, что российские лидеры потеряют контроль над украинскими святынями после многих веков паразитирования на украинской истории, утверждая, что «русский народ» возник в Киеве.

Два года назад в Москве Путин открыл памятник князю Владимиру, который принес христианство в Киев в 988 году нашей эры. Это был один из примеров того, как Россия фальсифицирует историю, что сопоставимо с ее методикой фальсификации новостей. Собственно, Москва была основана примерно через два века после правления киевского князя. Решение Путина аннексировать Крым и развязать войну лишило Россию мягкого влияния на Украину, дав президенту Петру Порошенко окно возможностей для укрепления необратимости курса своей страны на интеграцию с Европой и удаления от «русского мира».