Washington Post: Процесс предоставления автокефалии Украине на финальной стадии

В Константинополе заявили, что не собираются уже давать заднюю относительно независимости УПЦ.

У Вселенского патриархата уже «нет пути назад» в вопросе предоставления православной церкви в Украине полной независимости от РПЦ.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на слова митрополита Франции Эммануила, который тоже участвует в принятии решения о предоставлении Киеву томоса об автокефалии. Впрочем, он отметил, что все необходимые процедуры еще не завершены.

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Издание отмечает, что украинские политики придают особое значение решению Константинополя, поскольку считают его весомым шагом в консолидации национальной идентичности украинцев. Российские религиозные лидеры рассматривают независимость украинской церкви как наступление против православного единства, которое нужно остановить.

«Сегодня Вселенский патриарх повторил лично во время встречи с иерархами церквей, что решение Вселенского патриархата принято и мы не собираемся от него отступать. Поэтому мы будем следовать этому решению, мы занимаемся его имплементацией», - сказал митрополит Эммануил.

При этом, он добавил, что процесс выдачи томоса об автокефалии православной церкви в Украине еще не завершен.

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«Томос, который является решением в вопросе, сейчас на финальной стадии имплементации. Но у нас есть еще работа, которую нужно завершить. Поэтому именно этим Вселенский патриархат и занимается», - добавил он.

Передача томоса об автокефалии будет важным шагом, который ударит по престижу Московского патриархата. Ведь Москва выставляет себя в роли главного игрока глобальной православного сообщества. И утрата влияния в Украине не пойдет на пользу этим амбициям.