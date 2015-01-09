Опубликовано фото террориста, захватившего заложников в парижском магазине

Информация опубликована в официальном Twitter полиции Парижа.

По данным правоохранителей, речь идет о 32-летнем Амеди Кулибали и 26-летней Хайят Бумеддьен. Предположительно именно Кулибали 9 января захватил заложников около магазина кошерных продуктов на востоке Парижа.

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«Подозреваемые могут быть вооружены и опасны», — отмечается в сообщении.