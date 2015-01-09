Опубликовано фото террориста, захватившего заложников в парижском магазине
16:19, 09 января 2015Мир
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Французская полиция опубликовала информацию о подозреваемых в убийстве сотрудницы полиции в городе Монруж рядом с Парижем 8 января.
Фото : twitter.com/prefpolice
Информация опубликована в официальном Twitter полиции Парижа.
По данным правоохранителей, речь идет о 32-летнем Амеди Кулибали и 26-летней Хайят Бумеддьен. Предположительно именно Кулибали 9 января захватил заложников около магазина кошерных продуктов на востоке Парижа.
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«Подозреваемые могут быть вооружены и опасны», — отмечается в сообщении.
SECOND Appel à témoins #Fusillade#Montrouge Contacter le 0805 02 17 17. En savoir plus >>> http://t.co/8c2UJGQQJypic.twitter.com/n5h5e6Yb1b
— Préfecture de police (@prefpolice) January 9, 2015
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