Опубликовано фото террориста, захватившего заложников в парижском магазине

16:19, 09 января 2015
Мир
5874 0

Французская полиция опубликовала информацию о подозреваемых в убийстве сотрудницы полиции в городе Монруж рядом с Парижем 8 января. 

париж / /twitter.com/prefpolice

Информация опубликована в официальном Twitter полиции Парижа.

По данным правоохранителей, речь идет о 32-летнем Амеди Кулибали и 26-летней Хайят Бумеддьен. Предположительно именно Кулибали 9 января захватил заложников около магазина кошерных продуктов на востоке Парижа.

Читайте такжеВ магазине на востоке Парижа захватили пять заложников - СМИ

«Подозреваемые могут быть вооружены и опасны», — отмечается в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter