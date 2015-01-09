Олланд проводит экстренное совещание с силовиками по поимке террористов
15:01, 09 января 2015Мир
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Президент Франции Франсуа Олланд проводит эстренное совещание о ходе полицейской спецоперации по поимке преступников, устроивших теракт в Париже.
REUTERS
Le Monde передает, что в совещании принимают участие премьер-министр Мануэль Вальс, глава МВД Бернар Казнев, руководство силовых ведомств.
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"Пуэн" приводит слова премьер-министра о том, что "без сомнения будет необходимо принять новые меры", чтобы "ответить на террористическую угрозу" после нападения на Charlie Hebdo, пишет Росбалт.
"Мы находимся в состоянии войны против терроризма, — цитирует издание также слова министра внутренних дел Казнева. — Мы не воюем против религии или цивилизации".
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