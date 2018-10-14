Германия, Франция и Британия требуют расследовать исчезновение саудовского журналиста

Берлин, Париж и Лондон ожидают от правительства Саудовской Аравии, в чьем консульстве в Стамбуле в последний раз видели журналиста, детальный и полный ответ.

Германия, Франция и Великобритания призывают к тщательному расследованию исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств трех стран, обнародованном в воскресенье, 14 октября, передает Deutsche Welle.

"Необходимо достоверное расследование, чтобы установить правду и определить ответственных за исчезновение Джамаля Хашогги, а также, чтобы обеспечить, что они будут привлечены к ответственности", - отмечается в заявлении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства Германии.

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В документе отмечается, что защита журналистов, свободных СМИ и обеспечение свободы выражения взглядов является "центральным приоритетом". Берлин, Париж и Лондон ожидают от правительства Саудовской Аравии, в чьем консульстве в Стамбуле в последний раз видели Хашогги, детальный и полный ответа.

Заявление министров передано непосредственно должностным лицам Саудовской Аравии, отмечает агентство Reuters.

Журналист Джамаль Хашогги, который сотрудничал с американской газетой Washington Post, исчез после того, как зашел 2 октября в саудовское консульство в Стамбуле в Турции. Некоторые СМИ со ссылкой на источники в турецких правоохранительных органах сообщали, что, как подозревают, там журналиста, который критиковал власти Саудовской Аравии, пытали и убили. В Турции расследуют это дело. Саудовская Аравия отвергает обвинения в своей причастности к исчезновению Хашогги.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 октября с начала 2018 года из-за своей профессиональной деятельности в мире погибло 56 журналистов. Эта цифра превысила показатель за весь 2017-й год, когда погибли 55 сотрудников медиа.