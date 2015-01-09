Евросоюз 12 февраля проведет антитеррористический саммит

Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, передает delfi со ссылкой на Agence France-Presse.

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Саммит будет проведен в связи с недавним нападением террористов на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo. Напомним, в результате теракта погибли по меньшей мере 12 человек.