Евросоюз 12 февраля проведет антитеррористический саммит
11:36, 09 января 2015Мир
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Европейский союз 12 февраля планирует провести антитеррористический саммит.
REUTERS
Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, передает delfi со ссылкой на Agence France-Presse.
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Саммит будет проведен в связи с недавним нападением террористов на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo. Напомним, в результате теракта погибли по меньшей мере 12 человек.
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