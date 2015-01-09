Пентагон предложил Словакии американские вертолеты
Пентагон предлагает Словакии переоснастить вертолетный парк американскими вертолетами для "улучшения совместимости" на фоне нарастающей агрессии РФ против Украины.
Об этом глава Пентагона Чак Хейгел заявил во время встречи со своим словацким коллегой Мартином Глвачом, сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу американского ведомства.
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Чак Хейгел и Мартин Глвач обсудили вопросы углубления стратегического сотрудничества в контексте планов военной модернизации Словакии.Глава минобороны США выразил поддержку усилиям Словакии, направленным на модернизацию военной отрасли и в этой связи призвал Словакию рассмотреть вариант переоснащения парка американскими вертолетами, чтобы "увеличить совместимость".
Министры также обсудили предоставление помощи Украине, подчеркнув, что США и Словакия и далее намерены выступать единым фронтом вместе с НАТО в противостоянии агрессивному поведению России в регионе.
Чак Хейгел особо отметил помощь словацкого правительства Украине, в частности, реверс газа и проведение совместных военных учений для "поддержания безопасности Украины".