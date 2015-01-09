Пентагон предложил Словакии американские вертолеты

Об этом глава Пентагона Чак Хейгел заявил во время встречи со своим словацким коллегой Мартином Глвачом, сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу американского ведомства.

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Чак Хейгел и Мартин Глвач обсудили вопросы углубления стратегического сотрудничества в контексте планов военной модернизации Словакии.Глава минобороны США выразил поддержку усилиям Словакии, направленным на модернизацию военной отрасли и в этой связи призвал Словакию рассмотреть вариант переоснащения парка американскими вертолетами, чтобы "увеличить совместимость".

Министры также обсудили предоставление помощи Украине, подчеркнув, что США и Словакия и далее намерены выступать единым фронтом вместе с НАТО в противостоянии агрессивному поведению России в регионе.

Чак Хейгел особо отметил помощь словацкого правительства Украине, в частности, реверс газа и проведение совместных военных учений для "поддержания безопасности Украины".