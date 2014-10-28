Полторак и Хейгел обсудили американскую военную помощь

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США сообщает канал 112 Украина.

"Хейгел обсудил с министром обороны Степаном Полтораком виды помощи в сфере безопасности, которую предоставляют Соединенные Штаты для обеспечения оборонных нужд украинской стороны", - говорится в сообщении.

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Также, Хейгел и Полторак обсудили вопросы реформирования Вооруженных сил Украины и встречу совместной комиссии США-Украина, которая недавно состоялась в Киеве.

"Оба министра договорились в ближайшее время продолжать развивать двусторонний диалог", - отмечается в документе.

Отдельное внимание стороны обратили на то, что российские власти и поддерживаемые ими боевики должны "немедленно выполнить все обязательства по договоренностям о прекращении огня от 5 сентября".