По делу о теракте в парижском Charlie Hebdo задержали девять человек

В настоящее время ведется розыск нескольких человек, добавил глава МВД. Среди подозреваемых — Саид Куаши, безработный из Реймса, ранее никогда не привлекавшийся к ответственности, а также его брат, который известен спецслужбам как джихадист. Саид Куаши был идентифицирован по фотографии как участник нападения, передает Lenta.ru.

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За время расследования было принято несколько сотен телефонных звонков, допрошены около 90 свидетелей, добавил министр.

Ранее СМИ сообщили, что предполагаемые преступники были замечены на севере страны. Они вооружены.

Нападение на редакцию Charlie Hebdo было совершено утром 7 января. Трое мужчин, которые были вооружены автоматами и гранатометами, устроили стрельбу в офисе. Нападавшие выкрикивали «Аллах акбар» и «Мы отомстили за пророка». В результате нападения погибли 12 человек, в том числе главный редактор издания и несколько полицейских. Президент Франции Франсуа Олланд назвал произошедшее терактом.