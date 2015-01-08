Один из убитых во время теракта в Париже полицейских оказался мусульманином (видео)

Об этом сообщил представитель МВД Франции, передает ТСН.

Во время теракта были убиты двое полицейских – Франк Бринсоларо и Ахмед Мерабет. Последний был мусульманином, ему было 42 года.

Мерабет патрулировал улицу недалеко от редакции газеты Charlie Hebdo, на которую было совершено нападение. Полицейский пытался остановить террористов, однако получил ранение. Именно Мерабет фигурирует на видеозаписи, которую показали все ведущие телеканалы мира. Ее сделал случайный свидетель теракта.

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На видео Мерабет, который получил ранение, спрашивает террористов: "Вы хотите убить меня?". А затем умоляет о пощаде. Однако один из нападавших со словами "окей, шеф (распространенное обращение к полицейским – ред.)" - убивает его выстрелом в голову.

Внимание! Видео содержит сцены насилия.

Ранее, утром в среду трое злоумышленников ворвались в здание, где располагается редакция Charlie Hebdo в 11-м округе Парижа, и открыли огонь по людям, находившимся там. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия на автомобиле. Жертвами нападения стали 12 человек, в том числе - четыре художника издания, двое полицейских и обозреватель радиостанции France Inter. Еще 11 человек получили различные ранения.