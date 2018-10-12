Юнкер выразил надежду на заключение соглашения по Brexit до конца осени

Он также добавил, что в настоящее время стороны находятся на финальной стадии.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что надеется на заключения соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза до конца осени.

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По его словам, он надеется на заключение соглашения по Brexit в рамках октябрьской или возможной ноябрьской встречи глав стран ЕС. Об этом сообщает Le Monde.

Он также добавил, что в настоящее время стороны находятся на финальной стадии.

Ранее сообщалось, что в Британии назвали сроки достижения соглашения с ЕС по Brexit.