Полиция уже установила личности подозреваемых в организации теракта в Париже

Об этом сообщает ряд французских изданий со ссылкой на источники в полиции. В то же время, официально следствие не комментирует данную информацию, пишет Европейская правда.

Reuters утверждает, что разыскиваются двое братьев в возрасте более 30 лет и еще один подозреваемый, несколько моложе возрастом.

Другой источник, процитированный Le Figaro, уточняет, что возраст подозреваемых - 34, 32 и 18 лет. Оба брата родились в Париже, один из них уже был осужден за причастность к терроризму.

Третий подозреваемый - происхождением из города Реймс, пишет издание l'Union.

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Известно, что ранее полиция проводила обыск в квартире, которую скорее всего использовали террористы, однако никто не был задержан.

Как известно, в среду в Париже, в редакции журнала Charlie Hebdo и вблизи нее террористы расстреляли 12 человек - сотрудников журнала и полицейских.