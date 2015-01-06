Внучка Пикассо тайком распродает его картины - СМИ

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на The New York Post.

По данным источника издания, наследница занимается продажей по меньшей мере семи полотен из своей коллекции.

Отмечается, что за портрет своей бабушки Ольги, первой жены Пикассо («Портрет женщины», 1923 г.), Марина планирует получить 60 млн долл., а за «Материнство» (1921 г.) — около 54 млн долл. Также внучка художника собирается продать его виллу в Каннах.

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Источник отмечает, что данными действиями Марина собирается «отпустить прошлое». Наследница неоднократно вспоминала, что Пикассо отказался финансово помочь ее семье, когда она была ребенком.