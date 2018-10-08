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Изумрудное небо: уникальные кадры полярного сияния в Лапландии (фоторепортаж)

15:17, 08 октября 2018
Мир
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В сети появились удивительные снимки северного сияния Аврора Бореалис в Лапландии, Финляндия. 

Яркое зеленое небо сняли на окраинах города Рованиеми. Название происходит от имен римской богини утренней зари Авроры и греческого бога ветра Борея.

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Уникальное природное явление возникает благодаря Солнцу, которое «бомбардирует» нашу атмосферу протонами и электронами, а те, в свою очередь, захватываются магнитным полем Земли и сталкиваются с молекулами воздуха, заставляя его светиться.

Ранее земляне наблюдали пик самого масштабного звездопада года - метеорного потока Персеид.

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Теги: #северное сияние#полярное сияние