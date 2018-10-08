Изумрудное небо: уникальные кадры полярного сияния в Лапландии (фоторепортаж)

Яркое зеленое и изумрудное небо сняли на окраинах города Рованиеми в Лапландии.

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