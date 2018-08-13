Жители Земли наблюдали самый масштабный звездопад года (фоторепортаж)

Самый зрелищный звездопад стартовал 11 августа в 22:00.

В ночь на понедельник, 13 августа, земляне могли наблюдать пик самого масштабного звездопада года - метеорного потока Персеид.

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Фото этого явления с различных уголков земного шара опубликовало агентство Reuters. Плотность потока составляла 60-70 метеоров в час, можно было увидеть слабые полосы и яркие огненные шары каждую минуту.

Стоит отметить, что такой звездопад образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие из частиц сгорают в земной атмосфере, образуя "звездный дождь". Его интенсивность постепенно растет, достигает пика, а затем падает.

Как сообщал УНИАН, 11 августа 2018 года с 11:02 по 14:30 произошло одно из самых судьбоносных и влиятельных солнечных затмений 2018 года, последнее в этом году. Его могли наблюдать жители Монголии, Казахстана и северо-востока Китая, а также Скандинавии, Гренландии и в северной части Канады. Пик затмения пришелся на 12:46.