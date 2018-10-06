В Солсбери пройдет концерт "Из России с любовью"

Мероприятие рекламируют постеры с изображением флага РФ и большим сердцем.

В Солсбери (Великобритания), где в марте 2018 отравили двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, проведут концерт под названием "Из России с любовью".

Об этом сообщает The Independent. Концерт, на котором сыграют произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича, состоится 13 октября в церкви Святого Мартина.

Отмечается, что мероприятие рекламируют постеры с изображением флага РФ и большим сердцем.

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Организатор и исполнитель концерта Джил Болтон утверждает, что событие было запланировано еще год назад и не связано с событиями в Солсбери.

Как известно, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.