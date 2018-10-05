ФБР обещает отыскать и наказать замешанных в кибератаках ГРУшников

"Мы будем неустанно работать, чтобы отыскать их, остановить и привлечь к ответственности", - заявил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй.

США намерены добиться справедливого правосудия по делам обвиняемых в кибератаках предположительных сотрудников главного управления Генштаба ВС России.

Как передает DW.com, об этом генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил в четверг, 4 октября. Он указал на серьезные угрозы безопасности и обществу, которые несут спонсируемые российским государством хакерские атаки и кампании по дезинформации.

В свою очередь, директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй высоко оценил работу сотрудников своего ведомства и его международных партнеров, благодаря которой удалось предъявить обвинения предположительным агентам российских спецслужб. "ФБР не позволит никакому правительству, группе или частному лицу угрожать нашим гражданам, нашей стране или нашим партнерам. Мы будем неустанно работать, чтобы отыскать их, остановить и привлечь к ответственности", - подчеркнул глава ведомства.

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Ранее в четверг Большое жюри в суде Западного округа Пенсильвании предъявило обвинения семи россиянам, являющимся по данным Минюста США, сотрудниками российской военной разведки, по статьям о хакерском взломе компьютеров, электронном мошенничестве, хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывании денежных средств. По версии следствия, кибератаки осуществлялись в период с декабря 2014 года минимум до мая 2018 года.

Их объектами стали, в частности, антидопинговые агентства и организации в США и за их пределами - WADA, USADA, Спортивный арбитражный суд, Международная ассоциация легкоатлетических федераций, ФИФА и еще 34 другие спортивные организации. Кибероперации осуществлялись "с учетом стратегических интересов российского правительства", отметили в Минюсте.

Позднее с аналогичными обвинениями выступила Канада. По данным МИД этой страны, в число целей сотрудников российских спецслужб входили Канадский центр по этике в спорте и базирующееся в Монреале Всемирное антидопинговое агентство (WADA).