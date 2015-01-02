В Австралии лесные пожары вышли из-под контроля
16:45, 02 января 2015Мир
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Лесные пожары в Австралии вышли из-под контроля.
Стихия бушует на юге Австралии / Flickr, Nicolas Emmanuel-Emile
Стихия бурлит на юге страны, где температура воздуха достигла +46 градусов по Цельсию. По мнению специалистов, именно рекордная жара вызвала возгорания. В горной местности ситуацию осложняют порывы ветра, сообщает Euronews.
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В штате Виктория выгорело почти две тысячи гектаров леса. Уничтожены и несколько зданий. Пострадавших нет, но местные жители рассказывают, что едва успели спастись, ведь огонь за несколько часов усилился в десять раз. В штате Южная Австралия пламя также угрожает домам. К гашению пожаров привлечено девять самолетов.
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