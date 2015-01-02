Южная Корея заявила, что хочет положить конец вражде с КНДР

Об этом заявил сегодня южнокорейский премьер-министр Чон Хон Вон, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап.

”Правительство будет активно прилагать усилия, чтобы разрешить конфронтационные настроения и открыть дверь для межкорейского диалога и совместного преуспевания”, — сказал южнокорейский премьер.

Читайте такжеСеверная Корея угрожает США "смертельными ударами" из-за комедии о Ким Чен ЫнеСвою позицию по резонансному заявлению Ким Чен Ына также выразил южнокорейский министр по делам объединения Лю Киль Дже. Он назвал обращение северокорейского лидера ”серьезным” и сказал, что Сеул надеется на скорое начало диалога двух Корей вне зависимости от его формата.

В новогоднем обращении лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов к проведению переговоров на самом высоком уровне с представителями южнокорейских властей в 2015 году.

Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Отношения между КНДР и Южной Кореей резко обострились в 2010 году после того, как в марте того года в Желтом море затонул корвет ”Чхонан”, потопленный, как утверждают в Сеуле, северокорейской торпедой.