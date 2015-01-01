Ким Чен Ын заявил, что готов к переговорам с президентом Южной Кореи

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о готовности к встрече с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе в начавшемся 2015-ом году.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на праздничное обращение руководителя КНДР, с которым он традиционно выступает в первый день нового года.

Как пишет lenta.ru, по словам руководителя КНДР, в отношениях двух Корей необходимы большие перемены, при этом для межкорейского саммита нужен соответствующий настрой и условия.

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Как отметил Ким Чен Ын, двусторонние переговоры на высшем уровне и консультации в другом формате могут быть возобновлены, если Юг действительно стремится к улучшению отношений путем диалога.

Ранее на этой неделе совет по воссоединению при президенте Южной Корее предложил провести переговоры на министерском уровне в январе.

Отношения между КНДР и Южной Кореей в очередной раз обострились в середине октября после того, как патрульные катера двух стран вступили в перестрелку в Желтом море из-за нарушения северокорейским кораблем демаркационной линии. Де-юре Корейский полуостров находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась перемирием, а не мирным договором между Сеулом и Пхеньяном.