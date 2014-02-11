Парламент Италии не захотел объявлять импичмент президенту

Специальный комитет парламента Италии отклонил во вторник требование о начале процедуры импичмента в отношении президента республики Джорджо Наполитано, которое 30 января официально выдвинули парламентарии оппозиционного "Движения 5 звезд" (Д5З), сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Основным обвинением, которое представители несистемной оппозиции предъявили главе итальянского государства, было "посягательство на Конституцию", предусмотренное статьей 90 основного закона Италии. Парламентарии "Движения 5 звезд", основателем и лидером которого является знаменитый блогер Беппе Грилло, утверждали, что Наполитано не только неоднократно допускал злоупотребление должностными полномочиями, но и всей своей деятельностью привел к "радикальному искажению республиканской конституционной системы".

В ходе дебатов в комитете, членами которого являются представители обеих палат парламента, большинство высказалось за "явную необоснованность" обвинений, выдвинутых Д5З. В результате идею импичмента поддержали только восемь сторонников Грилло, а 28 парламентариев проголосовали "против".

Читайте такжеПремьер Румынии обвинил президента в злоупотреблениях - СМИ

Местные эксперты обращают внимание на то, что представители партии "Вперед, Италия" экс-премьера Сильвио Берлускони не принимали участия в голосовании, "чтобы не выражать свою позицию". Во вторник газета Il Giornale, принадлежащая семье Берлускони, вышла с огромным заголовком: "Предательство доказано. Наполитано больше не наш президент". Главный политический советник лидера партии "Вперед, Италия" Джованни Тоти (Giovanni Toti) призвал во вторник Наполитано прояснить все обстоятельства отставки Берлускони с поста премьера в 2011 году. По его словам, тогдашние действия главы государства были "аномальными". "Я не знаю, должен ли Наполитано уйти в отставку, но он должен внести ясность", - заявил Тоти.

Согласно статье 90 конституции Италии, "президент Республики не ответственен за действия, совершенные при исполнении своих обязанностей, исключая государственную измену или посягательство на Конституцию". Если же такие действия имеют место, то "президент предается суду парламентом на совместном заседании палат абсолютным большинством голосов". Наполитано возглавляет итальянское государство с мая 2006 года. В апреле 2013 года впервые в истории республики он был переизбран на пост президента.