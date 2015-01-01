К месту давки в Шанхае несут цветы, чтобы почтить погибших

За считанные минуты до полуночи в толпе возникла давка. Одни люди попадали, другие на них наступали. В результате, по меньшей мере 36 человек погибли, в основном - молодые женщины, сообщает Евроньюс.

Еще около полусотни госпитализировали, в том числе 13 - в критическом состоянии.

Пока не установлено, что могло вызвать панику в толпе, которая собралась для встречи Нового года.

Читайте такжеВ Шанхае во время празднования Нового года погибли 35 человекНекоторые свидетели говорят, что с третьего этажа одного из домов начали разбрасывать бумажки с рекламой, похожие на американские доллары, и толпа бросилась их собирать.

В Шанхае живет более 23 миллионов людей.

После новогодней трагедии власти китайского мегаполиса отменили все другие праздничные мероприятия.