Wall Street Journal: Духовный империализм Кремля в отношении Украины углубляет изоляцию России

Чем больше Москва пытается превратить соседнюю страну в своего сателлита, тем больше Киев отдаляется от нее.

Атака России против Украины разворачивается на военном, экономическом и дипломатическом фронтах. Но Владимир Путин развязал еще одну менее заметную войну против религиозного суверенитета соседней страны.

И чтобы понять ее, стоит оценить саму структуру православного христианства, пишет на страницах Wall Street Journal профессор истории Университета Лойола в Чикаго Майкл Ходарковский.

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Мировое православие состоит из 14 автокефальных, то есть самоуправляемых, церквей. Религия и национальные идентичности часто накладываются, как, к примеру, в случае России, Румынии, Болгарии и Грузии. Каждая национальная церковь подчинена определенному патриархату, а вселенский патриарх Константинополя считается первым среди равных.

На протяжении последних столетий украинских верующих относили к российской православной церкви. Но вскоре после распада СССР в 1991 году совет епископов в Украине провозгласил церковную независимость от России. В 90-х лидер Украинской православной церкви Филарет попал под сильное давление со стороны Москвы, которая требовала, чтобы он отступил. Но он отказался. В 1997 году патриарх РПЦ провозгласил, что Филарета отлучили от церкви и провозгласил всех последователей УПЦ «раскольниками».

Связь между Кремлем и Московским патриархатом старая, как сама Россия. На протяжении всей истории РПЦ подчинялась государству и была непоколебимым сторонником автократии. С 15 века церковь обеспечивала московских правителей политической теологией божественного назначения, определяя Москву как «второй Иерусалим» и «третий Рим». Ведь Константинополь был вторым.

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Появление атеистического СССР в 1922 году стало мощным ударом по российской церкви. Государство конфисковало наиболее ценную церковную собственность, уничтожило многочисленные храмы, а некоторые из них превратило в склады. Колокольни использовались в качестве станций для подавления сигналов BBC и «Голоса Америки», которые пытались пробиться к приемникам советских граждан. Большинство семинарий не пережили советский период. Те же, кто смог уцелеть, воспитали небольшое количество священников. КГБ инфильтровало их для использования в продвижении советских государственных интересов за рубежом.

Во время короткого демократического эксперимента в России на протяжении 90-х годов церковь быстро возродилась после десятилетий подавления. Но при президентстве Владимира Путина государство снова подчинило ее себе. Кремль использует РПЦ как главную объединяющую силу в стране и обеспечивает священников финансами. За это РПЦ активно продвигает идеи так называемого «русского мира», согласно которой Кремль выставляется в роли защитника россиян за пределами РФ. Патриарх Кирилл называл эру Путина «чудом Господним».

Перспектива того, что церковь в Украине получит автокефалию, означает, что РПЦ потеряет собственность на миллионы долларов, а заодно и влияние на тысячи украинских священников. Москва утратит власть над несколькими миллионами украинцев. Самое важное то, что это полностью уничтожит российские амбиции на роль лидера православного мира.

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Автор напоминает о всех попытках России надавить на Константинополь и заставить его не давать томос об автокефалии Украине. В ход пошли хакерские атаки, угрозы и типичное для Москвы запугивание. Но все это не сработало. Ходарковський напоминает о том, как геополитические усилия Путина превратить Украину в послушного сателлита дали противоположный эффект и лишь усилили украинскую национальную идентичность. Российский духовный империализм также привел к сокращению РПЦ. Экспансионистская политика: духовная и светская, - принесла России лишь еще большую изоляцию.