Томос об автокефалии получит глава украинской церкви, которого выберет объединительный собор - патриарх Филарет

Объединительный собор архиереев украинской церкви может быть созван в октябре.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявляет, что томос об автокефалии украинской церкви получит новый глава украинской церкви, которого должен избрать объединительный собор из числа архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и определенной части архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом патриарх Филарет сказал в интервью «5 каналу».

«Томос - это документ об автокефалии украинской церкви. Он принимается Синодом Константинопольского патриархата, а передается главе Украинской церкви. Но глава Украинской церкви будет избран на соборе, а объединительный собор будет состоять из архиереев Киевского патриархата (УПЦ КП) - это 41 архиерей, 12 архиереев Украинской автокефальной церкви (УАПЦ) и 10 архиереев Московского патриархата (УПЦ МП)», - пояснил патриарх Филарет.

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Он добавил, что из 10 архиереев УПЦ МП, которые будут участвовать в объединительном соборе, ему известны имена двух.

Таким образом, пояснил патриарх Филарет, собор будет созван после принятия решения о томосе, который затем «будет передан избранному на этом архиерейском соборе предстоятелю-патриарху».

«Если томос будет принят 9-11 октября этого года, то в октябре мы можем созвать этот собор», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению Синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.

17 сентября глава государства встретился с экзархами Вселенского патриархата архиепископом Даниилом Памфилийским и епископом Илларионом Эдмонтонским, которые заявили о готовности к плодотворному сотрудничеству и уже назначили несколько встреч с представителями религиозных организаций в Украине.