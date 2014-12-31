В США двухлетний ребенок застрелил свою мать в супермаркете

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местный телеканал KREM2 со ссылкой на власти, инцидент произошел в супермаркете в городе Хейден.

29-летняя женщина совершала покупки с четырьмя детьми, когда ребенок достал из ее сумочки пистолет и случайно выстрелил в нее. Женщина от ранения скончалась на месте. О том, в какую область тела был совершен выстрел, также не сообщается.

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