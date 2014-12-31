Меркель: ключ к решению украинского кризиса - европейское единство

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем обращении, передает DW.DE. Она отметила единство Европы как ключи к разрешению кризиса в Украине и утверждение силы права.

Читайте такжеЯценюк встретится с Меркель в Берлине на Рождество

Не подлежит сомнению, подчеркнула Ангела Меркель, что "мы хотим безопасности в Европе вместе с Россией, а не против России". Однако, отметила глава германского правительства, не подлежит сомнению и то, "что Европа не может согласиться и не согласится с так называемым правом сильнейшего, который попирает международное право". Именно с позиции "сильного", по мнению канцлера, Россия действует на востоке Украины. "При этом Европа не даст себя расколоть, она будет действовать сплоченно ради защиты мирного порядка и своих ценностей", - подчеркнула канцлер.

В своем обращенииАнгела Меркель также обратила внимание на угрозу, исходящую от боевиков "Исламского государства".

В то же время канцлер призвала сограждан не поддерживать демонстрации правопопулистского движения Pegida, которые в основном направлены против мусульман и иммигрантов. Она отметила, что активистами этого движения управляют "предубеждение" и ненависть к мусульманам и мигрантам. В новом году Германия должна стать еще более сплоченной, подчеркнула Ангела Меркель. "Это сделает наше общество более человечным и успешным", - подчеркнула она.