Журнал Times назвал Меркель самым влиятельным человеком года

Заметка на сайте издания озаглавлена «Женщина, которая нужна нам в мире, полном опасных мужчин», сообщает Lenta.ru.

The Times отмечает, что в 2014 году Ангела Меркель сыграла «центральную роль в сохранении европейской безопасности в период возрождения российской агрессии в Восточной Европе».

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Издание также добавляет, что канцлер принимала активное участие в налаживании диалога между Россией и Западом.