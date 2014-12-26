Журнал Times назвал Меркель самым влиятельным человеком года
08:55, 26 декабря 2014Мир
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Британский журнал The Times назвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель самым влиятельным человеком года.
REUTERS
Заметка на сайте издания озаглавлена «Женщина, которая нужна нам в мире, полном опасных мужчин», сообщает Lenta.ru.
The Times отмечает, что в 2014 году Ангела Меркель сыграла «центральную роль в сохранении европейской безопасности в период возрождения российской агрессии в Восточной Европе».
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Издание также добавляет, что канцлер принимала активное участие в налаживании диалога между Россией и Западом.
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