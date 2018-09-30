В Македонии проходит референдум о переименовании страны
В Македонии проходит референдум о переименовании страны в Республику Северная Македония, что необходимо для вступления в НАТО и ЕС.
Об этом сообщает издание Portalb.mk.
Отмечается, что в ходе референдума граждане Македонии будут отвечать на вопрос: «Вы за вступление в НАТО и ЕС, приняв соглашение с Грецией».
Ожидается, что в референдуме примут участие более 1,8 млн граждан.
Избирательные участки будут открыты до 19:00 по местному времени.
Как сообщал УНИАН, 17 июня правительства Греции и Македонии договорились о новом названии балканской страны. После подписания соглашения в столице Македонии прошли акции протеста.
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Справка УНИАН. Спор между Скопье и Афинами начался в 1991 году, когда Македония мирно отошла от Югославии, объявив свою независимость под названием Республика Македония.
Греция выразила возражение против названия Македония, опасаясь территориальных претензий к ее одноименному региону.
Из-за возражений Греции Македония была принята в ООН с предварительным названием - бывшая Югославская Республика Македония.
Греция, член ЕС и НАТО, ссылалась на спор, чтобы применить вето на предложение Македонии присоединиться к обоим организациям.