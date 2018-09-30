Ожидается, что в референдуме примут участие более 1,8 млн граждан.

В Македонии проходит референдум о переименовании страны в Республику Северная Македония, что необходимо для вступления в НАТО и ЕС.

Об этом сообщает издание Portalb.mk.

Отмечается, что в ходе референдума граждане Македонии будут отвечать на вопрос: «Вы за вступление в НАТО и ЕС, приняв соглашение с Грецией».

Ожидается, что в референдуме примут участие более 1,8 млн граждан.

Избирательные участки будут открыты до 19:00 по местному времени.

Как сообщал УНИАН, 17 июня правительства Греции и Македонии договорились о новом названии балканской страны. После подписания соглашения в столице Македонии прошли акции протеста.

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Справка УНИАН. Спор между Скопье и Афинами начался в 1991 году, когда Македония мирно отошла от Югославии, объявив свою независимость под названием Республика Македония.

Греция выразила возражение против названия Македония, опасаясь территориальных претензий к ее одноименному региону.

Из-за возражений Греции Македония была принята в ООН с предварительным названием - бывшая Югославская Республика Македония.

Греция, член ЕС и НАТО, ссылалась на спор, чтобы применить вето на предложение Македонии присоединиться к обоим организациям.