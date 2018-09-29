В Барселоне произошли столкновения между сторонниками независимости Каталонии и правоохранителями

В результате столкновений пострадали минимум 10 человек.

В Барселоне произошли столкновения сторонников независимости Каталонии и правоохранительных органов, пострадали минимум 10 человек.

Об этом сегодня сообщила местная газета La Vanguardia, передает Deutsche Welle.

На площади Пласа-де-Каталунья в центре города в преддверии годовщины со дня проведения референдума о независимости Каталонии 1 октября на демонстрацию собрались порядка 6 тыс. человек.

В тот же район стянулись около 1,8 тыс. митингующих из группы Jusapol, выступающей на стороне правоохранительных органов и оказывающей поддержку полицейским, которые несли службу во время событий годичной давности.

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Для предотвращения беспорядков в ситуацию вмешалась каталонская полиция Mossos d'Esquadra, которая постаралась развести представителей двух противоборствующих лагерей.

В результате демонстранты забросали полицейских сухими красками и подручными предметами. Сотрудники правопорядка пустили в ход дубинки и полицейские щиты.

11 сентября массовые демонстрации сторонников независимости Каталонии собрали около одного миллиона человек - почти столько же, сколько и год назад.

Правительство Испании в начале ноября 2017 года отправило в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости региона и провозглашение "суверенной каталонской республики". Подобные действия были признаны Конституционным судом незаконными.

Судебные органы Испании возбудили дела против ряда каталонских политиков по обвинению в растрате бюджетных средств и других правонарушениях.