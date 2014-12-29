Der Spiegel: 10 самолетов и 17 кораблей ищут пассажирский самолет

Об этом сообщается в статье «10 самолетов и 17 кораблей ищут пассажирский самолет», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

На рассвете спасатели возобновили поиски пропавшего пассажирского самолета с номером рейса QZ8501. Аэробус A320 со 162 пассажирами на борту, в том числе 17 детьми и младенцем, исчез с радаров в воскресенье утром. Самолет авиакомпании AirAsia должен был лететь из Сурабаи, на главном индонезийском острове Ява, в Сингапур.

Сингапур, Малайзия и Австралия отправили корабли и самолеты, чтобы поддержать индонезийцев в поисках. США, Великобритания, Южная Корея и Индия предложили свою помощь. На борту пропавшего самолета находились главным образом индонезийцы, а также три южнокорейца, британец, житель Сингапура и малазиец. Второй пилот – из Франции.

Всего, в поисках в настоящее время участвуют 10 самолетов и 17 кораблей. Они обыскивают территорию размером 13 000 кв км в Яванском море на северо-востоке островной провинции Банка-Белитунг – размером со Шлезвиг-Гольштейн (земля ФРГ).

Есть предположение, что исчезнувший самолет упал в море, сообщил Бамбанг Соелистио, директор индонезийского поисково-спасательного учреждения, в понедельник утром на пресс-конференции. Это вывод, сделанный на основе собранной информации. Обломки, возможно, уже опустились на дно. «Если это действительно так, то будет трудно найти самолет, потому что нашего оборудования недостаточно». Самолеты и корабли из других стран должны быть оснащены гораздо лучше.

Глава индонезийского ведомства по вопросам воздушного сообщения ранее заявил, что поиски будут вести и на суше. Не исключено, что аэробус разбился на западе провинции Калимантан на острове Борнео или на Бангка, или Белитунг, сказал Джоко Мурджатмоджо. Белитунг находится примерно на полпути между Сурабаей и Сингапуром, между островами Суматра и Борнео.

Перспективы хорошие, сказал Зигит Сетиаяна, адмирал ВМС Индонезии: «С Божьей помощью, мы найдем самолет в ближайшее время». Накануне сильный дождь осложнил поиски.

Диспетчерская служба получила последнюю радиограмму от экипажа в 6:13 по местному времени. Пилот попросил разрешения из-за плохой погоды отклониться от курса влево и подняться на высоту около 10 360 метров. Ранее аэробус летел на высоте почти 9 700 метров над уровнем моря.

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп рассказала австралийскому каналу ABC, что наиболее вероятным сценарием является то, что самолет разбился из-за плохой погоды. Но это будет подтверждено только тогда, когда самолет найдут.