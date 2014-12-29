Спасатели: самолет AirAsia может быть на дне моря

Такое предположение высказал руководитель национального поисково-спасательного агентства Индонезии, передает радио "Свобода".

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Поисковые работы в водах у острова Белитунг корабли, самолеты и вертолеты возобновили сегодня утром. Руководитель национального поисково-спасательного агентства Индонезии сказал, что его страна не имеет оборудования, необходимого для сканирования морского дна и попросил страны, которые имеют специальные подводные аппараты, помочь в поисках.

Граждан Украины на пропавшем самолете над океаном индонезийской авиакомпании AirAsia не было, сообщил спикер министерства иностранных дел Евгений Перебийнис.

Как сообщал УНИАН, самолет, совершавший рейс из индонезийской Сурабаи в Сингапур, потерял связь с наземными службами в Джакарте в воскресенье утром. На борту самолета находилось 155 пассажиров (большинство индонезийцы) и семь членов экипажа.