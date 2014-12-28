Над океаном пропал авиалайнер со 162 пассажирами

Самолет авиакомпании Air Asia, совершавший рейс под номером QZ8501 из индонезийской Сурабайи в Сингапур, потерял связь с наземными службами в Джакарте в 07:24 утра по местному времени (23:24 по Гринвичу). На борту лайнера Airbus A320-200 находились 162 человека, передает BBC.

Незадолго до этого экипаж машины, совершавшей полет на высоте около 10,5 км, уведомил диспетчеров о дополнительном наборе еще двух километров высоты, чтобы выйти из густой облачности, сообщил индонезийским СМИ представитель аэронавигационной администрации Хади Мустофа. Причины этого пока неизвестны.

В момент потери связи лайнер преодолел около половины пути и находился над океаном между индонезийскими островами Ява и Калимантан. Серьезных природных аномалий в районе не наблюдалось.

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"К сожалению, в данный момент мы не располагаем данными о судьбе пассажиров и членов экипажа, и будем сообщать информацию по мере поступления", - говорится в пресс-релизе.

Самолет должен был прибыть в Сингапур около 08:30.

Среди пассажиров трое южнокорейцев, один британец, один малайзиец и один житель Сингапура, остальные граждане Индонезии.

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Air Asia, созданная в 1994 году, до сих пор не потеряла ни одной машины и является одним из самых эффективных и бурно развивающихся лоукостеров в мире.

В 2014 году случились две крупные катастрофы с самолетами главного малайзийского авиаперевозчика, компании Malaysia Airlines. Один "Боинг" 8 марта бесследно пропал над Индийским океаном, другой 17 июля был сбит над Донбассом. Погибли в общей сложности 537 человек.