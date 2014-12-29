Военные возобновили поиски лайнера AirAsia

Об этом сообщил телеканал Channel News Asia, передает ТАСС.

Кроме того, минувшей ночью два корабля сингапурских ВМС взяли курс в сторону острова Белитунг в Яванском море, где проходит основная часть поисковой операции Airbus А320-200, который исчез с экранов радаров почти сутки назад.

Работу возглавляет Индонезия, так как связь с самолетом была утеряна, когда он находился в ее секторе ответственности.

Индонезийская сторона направила 7 самолетов, 4 корабля ВМС, а также 6 исследовательских судов.

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Ранее ВМС и ВВС Малайзии также присоединились к поискам пропавшего лайнера, отправив в район проведения операции три корабля, а также военно-транспортный самолет.

Напомним, связь с рейсом авиакомпании AirAsia пропала в воскресенье утром, предположительно, в районе острова Калимантан (Борнео) над Яванским морем через 42 минуты после взлета.

По данным авиакомпании, на борту лайнера находились 162 человека: 155 пассажиров (в том числе 17 детей), два пилота, бортинженер и четыре бортпроводника. Из них 155 человек - граждане Индонезии, три южнокорейца, один подданный Великобритании, один подданный Малайзии и по одному гражданину Сингапура и Франции (второй пилот).

28 декабря на пресс-конференции глава поисково-спасательного центра Индонезии, вице-президент страны Юсуф Калла заявил, что лайнер компании AirAsia, пропавший с экранов радаров, скорее всего, потерпел крушение.

"Скорее всего, с ним (самолетом) произошла авария", - предположил политик. Он уточнил, что индонезийские власти "по- прежнему не располагают информацией о районе крушения самолета".