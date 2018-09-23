В России парашютисты упали на электропровода (видео)

Российские СМИ сообщают, что оба пострадавших получили электротравмы.

22 сентября на пляже поселка Джугба в Краснодарском крае России произошла чрезвычайная ситуация. Парень и девушка, катаясь на парашюте, врезались в электропровода. Сейчас пара находится в реанимации.

Видео момента жуткого инцидента опубликовали в сети, пишет 24 канал.

Российские СМИ сообщают, что оба пострадавших получили электротравмы. Их доставили в Туапсинскую районную в больницу № 2 поселка Новомихайловский. Мужчина находится в реанимации.

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Причины чрезвычайной ситуации на этот момент неизвестны. В комментариях под видео люди обвиняют инструктора, который проводил буксировки парашюта.

Смотрите видео момента ЧП в Краснодарском крае: парашютисты врезались в электропровода (осторожно, видео 18+)